"شكرا أطبائنا".. مبادرة لدعم جيش مصر الأبيض في المنوفية

لاقت مبادرة بعنوان "شكرا أطباء مصر"، قبولا كبيرا في الشارع المنوفي، عقب البدء في تنفيذها، حيث قامت إحدى شركات الإعلانات بطبع صور الأطقم الطبية على بانرات كبيرة في شوارع مدينة تلا، لتقديم الشكر لهم على ما قدموه ويقدموه للمصابين في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد سامي البحيري مؤسس المبادرة، أن الهدف منها هو رفع الروح المعنوية للأطقم الطبية بعد تقدمهم الصفوف الأمامية في ظل أزمة كورونا وتعرض الكثير منهم للإصابات بالفيروس، موضحا أن أخته طبيبة وكانت تعاني من الضغط النفسي لعدم تقديرها من بعض المواطنين، ما جعله يفكر في تقديم الدعم النفسي والمعنوي لها ولكل الأطباء في محافظة المنوفية.

ويقول "البحيري" في تصريحاته لـ "الوطن"، "كل اللي بنعمله لوجه الله واللي يهمني في النهاية هو رد جزء بسيط لجمايل الأطقم الطبية ودورهم في إنقاذ حياه الآلاف من المواطنين"، مشددا على أن دعم الأطقم الطبية أمر مهم، وتأكيدا على أن الجميع في خندق واحد، موضحا أن الأطباء شعروا بسعادة كبيرة عقب تنفيذ المبادرة وهو الأمر الذي زادنا إصرارا لتوسعة المبادرة في الفترة المقبلة.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو طالب، طبيب العزل الصحي بمستشفى تلا المركزي، على سعادته الغامرة بالمبادرة والتي ساهمت في رفع الروح المعنوية بشكل كبير للأطباء داخل المستشفى، مضيفا أن حالة الضغط النفسي والعصبي داخل المستشفى وخارجه من قبل الحالات المصابة وأسرهم تستدعي التعريف بدور الأطباء ومجهودهم في خدمة المواطنين في ظل جائحة كورونا، موجها الشكر للقائمين على الحملة.