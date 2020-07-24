الطيب وعلام يؤديان الجمعة الـ 5 ظهرا منذ عودة صلاة الجماعة

تواصل قيادات المؤسسات الدينية أداء صلاة الجمعة ظهر في منازلهم، للجمعة الخامسة منذ قرار عودة صلوات الجماعة في الـ27 من يوليو الماضي.

ويؤدي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الجمعة، ظهرًا بمنزله في الأقصر، حيث يتواجد هناك من جائحة كورونا. فيما أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لـ"الوطن" انه سيؤدي الجمعة ظهرًا بمنزله بالقاهرة داعيا المصريين للصلاة ببيوتهم.

ويصلي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الجمعة، ظهرًا بمنزله بالبحيرة، كذلك يؤديها بمنزله الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هشام عبدالعزيز الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وتواصل مساجد الجمهورية، للمرة الخامسة منذ عودة الصلوات الخمس في الـ27 يونيو الماضي، رفع آذان النوازل، وذلك خلال شعيرة صلاة الجمعة.

حيث تعود المساجد لإقامة أذان النوازل، أثناء أذان الجمعة فقط، والذي يتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمع الماضية. وقررت الوزارة إقامة صلاة الجمعة بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة فقط، بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، وبذات الضوابط والإجراءات التي جرت خلال الأسابيع الماضية.

وسيؤدي خطبة الجمعة الشيخ حازم جلال، وذلك في إطار الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بوزارة الأوقاف. وحددت الوزارة الخطبة بعنوان: "فضائل وأعمال يوم عرفة ويوم الأضحى".

وأكدت الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، أن صلاة الجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام، إلى أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد.