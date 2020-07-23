وزير الأوقاف يناقش ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدا، عدة لقاءات تشاورية مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، يختتمها الأحد بلقاء مديري المديريات عبر برنامج زووم، لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة.

وأكد بيان الوزارة أنّ اللقاءات تأتي تمهيدًا لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلنت التوافق على وضع وزارة الأوقاف الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الأزمة في الاجتماعات المقبلة.

وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.