عاطل يخدر صاحب محل لسرقة هاتفه المحمول

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل كائن بدائرة القسم) بأنه حال تواجده داخل المحل ملكه حضر إليه أحد الأشخاص وقام بإعطائه زجاجة عصير وعقب تناولها فقد على أثرها الوعى فقام الأهالى بنقله للمستشفى لتلقى العلاج وعقب إفاقته إكتشف سرقة هاتفة المحمول ومبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية داخل المحل ملكه إختمر فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك قام بشراء زجاجة عصير ووضع بداخلها أقراص من عقار مخدر وإعطائها للمجنى عليه وعقب فقده للوعى قام بالإستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات وإتهمه بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.