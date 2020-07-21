إحباط تهريب 60 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر عبر ميناء سفاجا 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها ولا سيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة عبر المنافذ المختلفة للبلاد.. فقد أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة موانى سفاجا "ميناء سفاجا البحرى" إعتزام (سائق بوكالة ملاحية).. تهريب كمية من الأقراص المخدرة لداخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة أمنية جمركية لتفتيش المذكور عقب نزوله من على متن إحدى العبارات التابعة للتوكيل المشار إليه أسفرت أعمالها عن ضبط عدد (61) كيس تحوى كميات كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر.. بلغت (58285) قرص، مخفيه داخل كيس بلاستيكى يحوى مواد غذائية متنوعة.

قدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى بمبلغ (35553850) خمسة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.