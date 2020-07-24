ضبط شخصين لقيامهم بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها

فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. فقد تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية وعدد (2) آخرين.. بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون .

أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا).. بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المنتجات الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (700) ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينهم بوظائف حكومية

وتبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بقيام (عامل ، مقيم بمحافظة سوهاج) بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية.

أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً تمثل فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الإلتحاق بالوظائف الحكومية من خلال إستغلال النفوذ المزعوم والإستيلاء من الشاكى على مبلغ (73) ألف جنيه مصرى كمقدم لمبلغ (100) ألف جنيه مصرى مقابل تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية بزعم علاقاته الوطيدة بمسئولى تلك الجهة وأحضر له خطاب تعيين بذات الجهة "على خلاف الحقيقة"، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه.. وعثر بحوزته على كشف مدون به أسماء العديد من الأشخاص راغبى التعيين بذات الجهة.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.