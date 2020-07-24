الغناء والإنشاد بين الفشني ويونس في ليلة صوفية بالأوبرا

تحت عنوان ليلة صوفية تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلاً، للمطرب وائل الفنشي الذي يستضيف المنشد الشيخ إيهاب يونس، وذلك في الثامنة مساء الأحد 26 يوليو على مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية منها "ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، ممكلة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع، ماشي وشايل فوق كتافي حمل، الهروب، عيني آه، يا مدعي الكبر، أدعوك، فاح المسك، أنا جايلك، يا عاشقا، أنا لو شكيت اللي بيا وغيرها".

يشار إلى أن وائل الفشني تربى على صوت القارئ الشيخ طه الفشني أحد أعظم المنشدين مما ساهم في تكوين ثقافته الفنية، التحق بمعهد الموسيقى لكن احترافه العزف كان سببا في عدم استكمال دراسته به، شارك للمرة الأولى كعازف إيقاع مع فرقة سويك وقدم عزفًا ذا نمط مختلف إذ أدخل آلات الإيقاع الشرقي على الموسيقى الغربية واشتهر على نطاق كبير بعد أدائه لعدد من تترات المسلسلات التليفزيونية.

أما الشيخ إيهاب يونس فتخرج في كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر عام 2006، بدأ مشواره مع الإنشاد في عمر الـ 13 عاما وتأثر بكبار المنشدين المصريين وفي مقدمتهم الشيخ محمد الفيومي، النقشبندي وطوبار، عمل لعدة سنوات في بطانة الشيخ ممدوح عبدالجليل، وفي 2007 أسس فرقته الخاصة وأحيا معها حفلات الإنشاد الديني في مختلف محافظات مصر ثم انطلقت شهرته ليقدم حفلات في الوطن العربي والعالم.