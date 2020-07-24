تأجيل طرح فيلم مولان لأجل غير مسمى: كورونا ينتصر للمرة الرابعة

للمرة الرابعة بسبب انتشار فيروس كورونا، قررت شركة ديزني تأجيل عرض فيلم "مولان"، وهذه المرة لم تحدد أي موعد لطرح الفيلم.

ويأتي التأجيل لأجل غير مسمى، لواحد من الأفلام المنتظرة، وسط وجود حالة تخبط شديدة وملحوظة من قبل كبرى شركات إنتاج السينما.

وكان من المقرر عرض الفيلم للمرة الأولى في 27 مارس، ولكن جرى سحب الفيلم قبل إصداره المخطط له، حيث بدأ انتشار فيروس كورونا، ثم نقلت ديزني الفيلم إلى 24 يوليو ثم إلى 21 أغسطس، ثم تأجيل لأجل غير مسمى.

"مولان" من إخراج نيكي كارو، وبطولة Yifei Liu، Donnie Yen، Li Gong، وتكلفة إنتاجه 200 مليون دولار.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة، بعد تأجيل عرض عدد من الأفلام بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها، كما تمّ تأجيل إقامة أكبر الأحداث السينمائية والفنية، إلى وقت لاحق منها: "أوسكار، بافتا وجولدن جلوب".