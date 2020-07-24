المنشآت الفندقية: حجوزات فنادق السخنة والإسكندرية 100% بعيد الأضحى

قال علاء عاقل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن نسب الحجوزات بفنادق العين السخنة ومطروح والإسكندرية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية وصلت خلال إجازات عيد الأضحى المبارك إلى 100% من النسبة المسموح بها للفنادق باستقبال النزلاء حاليا والمحددة بـ 50% من الطاقة الاستيعابية للفندق.

وأضاف عاقل، لـ"الوطن"، أن نسب الحجوزات ارتفعت ايضا بالغردقة لتصل إلى نحو 80% فيما لم تتجاوز حاجز الـ 60% بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن العديد من الفنادق طرحت عروضا سعرية لجذب الزائرين خلال تلك الفترة.

وتابع: "أسعار الغرفة الفندقية ببعض فنادق مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء تبدأ من 800 جنيه وحتى 3 آلاف جنيه خلال تلك الفترة".

وأوضح عاقل أن 100% من النزلاء المتواجدين بفنادق العين السخنة والساحل الشمالى مواطنون مصريون، فيما تصل نسبة النزلاء المصريين إلى نحو 70% بفنادق الغردقة وشرم الشيخ والباقى من السياح الأجانب.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إلى أن وزارة السياحة والآثار تدرس حاليا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان إمكانية زيادة نسب استقبال النزلاء بالفنادق خلال الفترة المقبلة إلى 75% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق مع وضع العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحول دون إصابة أي من النزلاء والعاملين بفيروس كورونا او انتقاله من شخص لآخر.

ومن جهته، قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن العودة التدريجية للحركة السياحية الوافدة من الخارج تسير بشكل تصاعدي، إلا أن الانتعاشة الحقيقية لن تكون إلا خلال الربع الأخير من العام الحالى وذلك بعد عودة السياح الألمان والإيطاليين والامريكان إضافة إلى السياح العرب، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التدفقات السياحية خاصة إلى شرم الشيخ والغردقة.