أحمد عثمان: "فلاش باك" يعود للرومانسية والتشويق

تعاقد السيناريست أحمد عثمان على فيلم يحمل اسم "فلاش باك" في ثاني تعاون له مع شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي.

وأكد عثمان أن "فلاش باك" يدور في إطار رومانسي وتشويقي ونفسي ويستعد صناع العمل حالياً لاتباع الإجراءات اللازمة مع جهاز الرقابة وغرفة صناعة السينما وغيرها وذلك بخلاف الاستقرار على النجوم المرشحين للبداية الفعلية في التعاقد معهم رسمياً.

وأضاف عثمان أن "فلاش باك" هو عبارة عن فكرة تلمس قلوب الجيل الحالي، ما تدفعهم لتحقيق حلمهم بصورة إيجابية.

وأعرب عثمان عن سعادته وذلك بأنه يحمل للمنتج شادي صبره ومديره التنفيذي محمد كامل مكانة مرموقة لهما مهنياً وشخصيا نظراً لأنهما أول من ساهما لإظهار رواياته الفنية إلى النور وأنه لن يتردد في تكرار تعاونه معهما.

يشار إلى أن السيناريست أحمد عثمان قد أصبح حديث السوشيال ميديا في أولى تجاربه الفنية والتي بدأت من خلال خطوة التصوير الفعلي منذ عدة أيام منقضية من قبل صناع ونجوم فيلم "قبل الأربعين" بسبب كثرة الإيجابيات التي أنبهروا بها عند قراءة سيناريو العمل والموافقة عليه عند إبرام العقود دون تفكير وتردد وغيرها.

جدير بالذكر أن فيلم "قبل الأربعين" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ألا وهم الفنانة داليا مصطفى، بسمة، إيهاب فهمي، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامي مغاوري، معتز هشام، لبني ونس، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج شادي صبرة ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.