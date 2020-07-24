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محمود مسلم

حبس المتهم بقتل ابن عمه بسبب لهو أطفال في الشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
12:45 م | الجمعة 24 يوليو 2020
أرشيفية

أرشيفية

قررت نيابة مركز الزقازيق حبس المتهم بقتل ابن عمه بالخرطوش خلال مشاجرة اندلعت بينهما بسبب لهو الأطفال بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة الزقازيق بوقوع مشاجرة بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، ما أسفر عن مقتل "أ . ع"، 26 عاما، إثر إصابته بطلق خرطوش على يد ابن عمه.

ألقت الشرطة القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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