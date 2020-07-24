حبس المتهم بقتل ابن عمه بسبب لهو أطفال في الشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق حبس المتهم بقتل ابن عمه بالخرطوش خلال مشاجرة اندلعت بينهما بسبب لهو الأطفال بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة الزقازيق بوقوع مشاجرة بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، ما أسفر عن مقتل "أ . ع"، 26 عاما، إثر إصابته بطلق خرطوش على يد ابن عمه.

ألقت الشرطة القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.