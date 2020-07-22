1000 جنيه مكافأة لأعضاء هيئة تدريس و750 جنيها لمعاونيهم بجامعة بنها

وافق مجلس جامعة بنها فى جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأمين العام والأمناء المساعدين على صرف مكافأة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس "عاملين ومتفرغين"، وصرف 750 جنيهًا لمعاوني أعضاء الهيئة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذة المكافاة تأتي لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية مما ساعد في اتمام العام الدراسي بسلام، في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر تنظم وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها بالتعاون مع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل Online عن الخدمات التي يقدمها البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية لشباب الباحثين بجامعة بنها يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس المقبل الساعة الواحدة بعد الظهر باستخدام تطبيق Zoom وبرعاية الدكتورجمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الجيزاوي، إن من أهداف الورشة تعريف شباب الباحثين بالخدمات التي يقدمها البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية وأيضا كيفية الاستفادة من هذه الخدمات ومدى إتاحتها للباحثين بجامعة بنها.