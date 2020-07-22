رئيس جامعة المنوفية: نسعى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

اجتمع اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بأعضاء مجلس إدارة المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة لمتابعة الدورات التدريبية التي يقدمها المركز، والتي تُجرى "أون لاين"، نظرًا لظروف جائحة كورونا.

وأكد "مبارك" خلال الاجتماع أهمية الارتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة والسعي الجاد للتحول الرقمي للجامعات المصرية، واستعرض البرامج التدريبية التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية وتفعيل الدفع الإلكتروني لرسوم البرامج والإفادات والشهادات.

ووافق رئيس الجامعة على شراء الاحتياجات الضرورية للعملية التدريبية للمركز، وزيادة قيمة تكلفة ساعة المدرب التدريبية، وإثابة فريق العمل على مجهوداتهم.