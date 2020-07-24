الجمعة الـ5 منذ عودة صلوات الجماعة: المساجد مغلقة والبث من السلطان

استقبل مسجدا السلطان أبو العلا والفتاح العليم، اليوم، شعائر أول صلاة جمعة، بعد عودة الصلوات الخمس، حيث واصلت الأوقاف، غلق المساجد والزوايا والمصليات، على مستوى الجمهورية ومنع إقامة صلاة الجمعة بسبب وباء كورونا.

وعادت المساجد لإقامة أذان النوازل، أثناء أذان الجمعة فقط، والذي ويتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمع الماضية.

وأكدت الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، أن صلاة الجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام، إلى أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد.

وتناولت الخطبة الموحدة حول "فضائل وأعمال يوم عرفة ويوم الأضحى".

فيما أكدت غرفة العمليات بالأوقاف، لـ"الوطن"، أنه لا مخالفات في ظهر الجمعة والمساجد مغلقة وتتابع عمليات التعقيم والنظافة، وذلك في إطار متابعة وزارة الأوقاف لعمليات فتح المساجد وغلقها في صلاة الجمعة فقط مع رفع أذان النوازل.

في سياق متصل، بدأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد عدة لقاءات تشاورية مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، بدءا من الأمس، ويختتمها الأحد بلقاء جميع مديري المديريات عبر برنامج زووم لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة، تمهيدًا لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف حالة الطوارئ بداخلها استعداد لأول أيام عيد الأضحي المبارك، يوم الجمعة.

وأكدت مصادر بالأوقاف أن الوزارة ستقوم ببث شعائر صلاة الجمعة المقبل من أحد المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، وسيتم غلق المساجد بعد انتهاء صلاة الفجر من يوم الجمعة ولن يتم فتحها قبل ربع ساعة من صلاة العصر ليوم الجمعة.

ويؤدي المصريون الجمعة ظهرا في منازلهم في ظل تعليق صلاة الجمعة منذ الـ 21 من مارس الماضي، حيث عادت صلوات الجماعة في الـ 27 من يونيو الماضي، إلا أنه يتم دراسة عودة الجمعة بعد عيد الأضحى المبارك، وأكدت وزارة الأوقاف أنها ما زالت تدرس ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وأنها لم تدل بأي بيان في هذا الشأن لا بخصوص تحديد وقت الخطبة ولا غير ذلك من الضوابط، وأنه لا صحة على الإطلاق لتحديد وقت الخطبة بسبع دقائق.