وفاة رئيس منطقة شرق الدلتا بالسكة الحديد بكورونا

توفي المهندس أشرف العجوز، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بهيئة السكة الحديد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس أشرف العجوز، معربا عن خالص عزائه لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

أكد المحافظ، أن "الدولة المصرية تكثف جهودها للتعامل مع أزمة فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن الأزمة الراهنة تتطلب ضرورة تكاتف كل الجهود من قبل جميع الفئات مع الدولة المصرية، وأن نكون جميعا يدا واحدة خلف القيادة السياسية لكي نمر من تلك الأزمة بأقل الخسائر.

وتقدم الجهاز التنفيذي لمحافظة الشرقية، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلين المولى أن يسكنه فسيح جناته.