محافظ الغربية: المجازر جاهزة لاستقبال ذبائح عيد الأضحى بـ"المجان"

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مجازر المحافظة البالغ عددها 18 مجزرا، جاهزة لاستقبال الأهالي، لذبح أضاحيهم بالمجان، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح محافظ الغربية، أنه جرى توفير فراشة ومقاعد، لاستقبال المواطنيين طوال أيام عيد الأضحى المبارك بكل المجازر العمومية بنطاق المحافظة، وتزويدها بإضاءة لتوقعات استمرارية الذبح لما بعد ساعات النهار.

وأضاف رحمي، أنه تم تنسيق التعاون بين مديرية الطب البيطرى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالوحدات المحلية، للتصرف في مخلفات الذبح بشكل يومى بطريقة آمنة، تتناسب مع المعايير الدولية والاشتراطات البيئية، للحفاظ علي نظافة المجازر، بما يضمن توفير بيئة نظيفة لإنتاجية لحوم صالحة للاستهلاك الأدمي، وخالية من أى مسببات مرضية.

وأكد المحافظ، أنه يوجد بمديرية الطب البيطري، غرفة عمليات (0403402375- 0403334424) لاستقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين، ومتابعتها أولاً بأول على مدار الساعة.

وأشار الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى انتظام العمل بالمجازر، استعدادا لعيد الأضحى، بجانب توفير المادة الملونة السرية والمطهرات والرش ودعم المجازر بأطباء وعمال، فضلا عن استمرارية أعمال الرقابة على الأسواق، والتوعية بأهمية وحتمية الذبح الصحي والأمن داخل المجازر.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن مجزر طنطا العمومي، يعتبر الأكبر مساحة وأعداد على مستوى محافظة الغربية، حيث تصل أعداد المذبوحات به، إلى مايقرب من 500 إلى 600 رأس في بعض الأيام.