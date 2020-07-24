لجنة المرأة بالمجمع المقدس للكنيسة تطلق مبادرة "كونوا رجالا"

أطلقت لجنة المرأة التابعة للجنة المجمعية للأسرة بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مبادرة توعوية جديدة تحت عنوان "كونوا رجالًا".

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إن المبادرة تقدم مجموعة من النصائح والتوجيهات السلوكية للرجل تحمل المفاهيم الصحيحة التي يجب أن يؤمن بها الرجل من نحو المرأة، من بينها الاحترام والحنو والاحتواء ...إلخ.

كانت لجنة المرأة المجمعية للأسرة بالمجمع المقدس، أطلقت أولى مبادراتها للتوعية بأهمية الوقت تحت عنوان "وقتِك غالي".