تضامن المنوفية: 6 ملايين جنيه مساعدات مالية لـ4897 أسرة

أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية إمام فوزي، أنه بالتعاون والتنسيق بين الوزراة وبنك الغذاء العالمي، تم صرف مساعدات مالية شهرية لعدد 3500 أسرة لمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي مبلغ يقرب من 4 ملايين و200 ألف، وتم اختيار الأسر عن طريق قواعد البيانات، ووفقا لظروفهم، وممن لم يشملهم برنامج تكافل وكرامة، وسيتم صرف المساعدات عن طرق خدمة فوري وبالرقم القومي.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة خالد عبدالله بالقاهرة، تم دعم 1397 أسرة، باجمالي مبلغ ما يقرب من مليون و700 ألف لصرف مساعدات مالية لمدة ثلاثة أشهر.

كما صرح ببدء أعمال التطوير بمؤسسة العجزة بمنوف، بإجمالي مبلغ 850 ألف جنيه، من خلال دعم مؤسسة العجز للتنمية، وسيتم صرف إعانة دورية للمؤسسة، بواقع 98 ألف جنيه سنويا للنهوض بها.

واستعدادا لعيد الأضحى المبارك، تم التنسيق مع جمعية الأورمان، لتوفير لحوم الأضاحي من خلال دعم الجمعية بعدد 25 رأس ماشية، سيتم توزيعها من خلال الجمعيات على الأسر المستحقة، وكذا دعم الجمعية الشرعية بـ11 طن لحوم أضاحي، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

كما أشار إلى أنه تم تسليم عدد 456 بطاقة تموين لأسر برنامج تكافل وكرامة، وفي إطار منظومة التحول الرقمي، لرفع كفاءة وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية، تم الدفع بعدد 30 تليفون شبكي، و16 جهاز حاسب آلي، و8 أجهزة أسكنر، وذلك كدفعة أولى للربط الشبكي بين الوحدات الاجتماعية.

وأكد محافظ المنوفية، على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتخفيف عنهم، مشددا على توفير الدعم الكامل للأسر الفقيرة والأولى الرعاية، بنطاق المحافظة.