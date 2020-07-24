الافتتاح في يونيو 2021.. الإسكان: 13 مشروعا لإحياء منطقة الفسطاط

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة هو جزء من تطوير 5 مشروعات كبيرة بالتعاون مع محافظة القاهرة، وهو تطوير بحيرة "عين الحياة" أو "عين الصيرة"، لافتا إلى أنه من المتوقع مع انتهاء انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية سيكون معالم القاهرة التاريخية كما كانت في السابق.

وأضاف "خطاب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن المشروعات الجاري تطويرها في القاهرة تتضمن تطوير منطقة مجرى العيون، وإنشاء "ممشى أهل مصر" بكورنيش النيل، بطول 36 كم، إضافة لتطوير ميدان التحرير وتطوير مثلث ماسبيرو.

وأشار إلى أن مشروع تطوير بحيرة عين الحياة ضمن مشروع ضخم لربط جميع المناطق التاريخية، لافتا إلى أن البحيرة مساحتها 101 ألف متر مسطح، وبها مياه كبريتية، ولكن مع الوقت تحول لمنطقة عشوائية، كما كان الصرف الصحي يصب في البحيرة، متوقعا افتتاح المرحلة الأولى من المشروع يونيو 2021 .

وأوضح أن المرحلة الأولى لتطوير البحيرة تضمنت تطوير المنطقة العشوائية وتحويلهم لمناطق لائقة، تبعها تكريك للبحيرة وتنقيتها، وتطوير المنطقة المحيطة بها ولا سيما متحف الحضارة والكافيتريات والمطاعم المطلة على البحيرة، لافتا أنه سيتم إقامة منطقة ثقافية في محيط البحيرة تضم مسرح مكشوف ونافورات راقصة مضيئة ليلا، و إقامة جزيرة صناعية في منتصف البحيرة لإقامة مطعم ومنطقة حديقة نباتات نادرة.

ولفت إلى أن تطوير البحيرة ينطوي تحت مظلة مشروع أكبر لتطوير منطقة الفسطاط، تشمل حديقة الفسطاط التاريخية بمحيط البحيرة بمساحة 326 ألف متر مسطح، لافتا إلى أن تلك المنطقة يجرى فيها 13 مشروعا قوميا عملاقا لتطوير الفسطاط، إذ جرى إقامة عدة كباري بالمنطقة لسهولة الوصول إليها كما يتم إقامة جراج سطحي وتحت الأرض ومنطقة للفنون الترفيهية.