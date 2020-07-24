مطار القاهرة يستقبل 159 رحلة تقل 18296 مسافرا من جنسيات مختلفة

تستقبل صالات السفر والوصول، بمطار القاهرة الدولي خلال الـ 24 ساعة القادمة 18296 مسافرا من جنسيات مختلفة، عائدين ومغادرين على متن 159 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتشهد صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الجمعة 82 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 12314 مسافرا من جنسيات مختلفة، بينما يغادر صالات السفر بالمطار 77 رحلة إلى عدة وجهات أوروبية وعربية وآسيوية وإفريقية ، تقل على متنها 5982 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات المطار ستشهد على مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، وذلك بعد عودة الحركة الجوية بشكل تدريجي.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.