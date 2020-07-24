الإيسيسكو تدرج وثيقة القاهرة للمواطنة ضمن إعلانها للتضامن الأخلاقي

أدرجت منظمة الإيسيسكو، وثيقة القاهرة للمواطنة الصادرة عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية، والذي عقد بالقاهرة في سبتمبر عام 2019 تحت عنوان: "فقه بناء الدول رؤية عصرية" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أدرجت المنظمة وثيقة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ضمن إعلان الإيسيسكو للتضامن الأخلاقي الصادر عن المنتدى الدولي للمنظمة والذي تناول دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات بمشاركة الرئيس التشادي إدريس ديبي، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والدكتور سالم محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ولفيف من العلماء والمفكرين والقيادات الدينية من مختلف دول العالم.

كما تلقى وزير الأوقاف خطابا من الأمين العام لمنظمة الإيسيسكو أشاد فيه بكلمة مصر التي ألقاها الوزير في افتتاح المنتدى الذي عقد إلكترونيًّا يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 / 7 / 2020، وما تضمنته هذه الكلمة من جوانب هامة أسهمت في إثراء ونجاح المنتدى.

هذا وقد توجه الدكتور محمد مختار جمعة بالشكر والتقدير للمدير العام لمنظمة الإيسيسكو على تبني المنظمة لوثيقة القاهرة للمواطنة في إعلان المنتدى.

وفِي اتصال هاتفي أكد كل من وزير الأوقاف المصري والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو على مواصلة التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في كل ما من شأنه ترسيخ القيم الإنسانية وإحلال السلام العالمي وترسيخ أسس الحوار والعيش المشترك بين الناس جميعا، واحترام آدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه.