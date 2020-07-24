محافظ مطروح يحيل طبيب وحدة جلال ومدير إدارة صحية ورئيس قرية للتحقيق

أحال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، طبيب الوحدة الصحية بقرية جلال للتحقيق، لعدم تواجد الطبيب خلال المرور المفاجئ على الوحدة الصحية بالقرية، وكذلك مدير الإدارة الصحية بالضبعة، وإحالة رئيس القرية للتحقيق، والدفع بسيارتين نقل، وتوزيع مياه الشرب لأهالى القرية، حتى الانتهاء من جميع إيصالات المياه.

جاء ذلك خلال جولة محافظ مطروح المفاجئة، مساء اليوم، لقرية جلالة بالضبعة، للاطملنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد محافظ مطروح الوحدة الصحية بالقرية للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للأهالى.

وتابع مدى التزام حضور القوى البشرية من الأطباء والممرضات بالوحدة، موجها لمدير مديربة الصحة بإحالة طبيب الوحدة ومدير الادارة الصحية بالضبعة للتحقيق، لعدم تواجد الطبيب وعرض نتائج التحقيق.

كما وجه للشئون الصحية بسرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بالوحدة.

وتفقد محافظ مطروح، جهود النظافة بالقرية، مقررا إحالة رئيس القرية للتحقيق، لسوء حالة النظافة مع الدفع بمعدات مجلس المدينة، وتكثيف جهود النظافة، وتعاون الأهالى فى الحفاظ على البيئة والشكل الحضارى.