أسعار ومحتويات بوكس عيد الأضحى.. "خروف وشوكولاتة وورد طبيعي"

بدأ العديد من أصحاب محال الهدايا عرض أحدث تصميمات "بوكس عيد الأضحى"، الذي يقبل على شرائه المتزوجين والمخطوبين والعشاق كطريقة معايدة غير تقليدية.

وتتباين أسعار بوكس عيد الأضحى وفقًا لمحتوياته، وتستعرض "الوطن" متوسط سعر البوكس ومحتوياته على النحو التالي:

أسعار بوكس عيد الأضحى

- يتراوح سعر البوكس الخشبي من 90 إلى 140 جنيًها، بينما يبلغ سعر البوكس المصنوع من الكرتون من 60 إلى 90 جنيهًا، وفي الحالتين يكون البوكس مطرز بنقوش مختلفة على هيئة خروف العيد، ويمكن اختيار نوع الحلوى التي توضع في البوكس والتي غالبًا ما تتكون من الشوكولاتة، أو الدونات، أو الكب كيك، ويختلف سعرها حسب النوع.

- بوكس يحتوي على "دمية بشكل خروف، مصحف ملون، شوكولاتة، خاتم التسبيح، فرع نور" ويتراوح سعر البوكس بين 380 إلى 500 جنيه.

- تتراوح سعر دمية الخروف التي تعتبر من الأشياء الأساسية في بوكس عيد الأضحى من 60 إلى 120 جنيهًا حسب حجمها، ويمكن أن تقدم دمية خروف على هيئة بالون يبدأ سعره من 30 إلى 50 جنيهًا علي حسب شكله وحجمه.

- يمكن للمشتري أن يختار من بين باقات الورود الطبيعية داخل البوكس والتي تتراوح أسعارها بين 3 إلى 40 جنيهًا للوردة الواحدة، أو اختيار بعض الميداليات الخشبية التي يبرز وينقش عليها خروف العيد والتي تتراوح أسعارها بين 20 إلى 60 جنيهًا حسب الحجم.