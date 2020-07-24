"التنسيق الحضاري": تطوير 300 عمارة بمنطقة "القاهرة التاريخية"

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن مشروع تطوير القاهرة الخديوية هو جزء من سلسلة من الإجراءات لعودة الروح لوسط المدينة، لافتا إلى أن منطقة القاهرة الخديوية والتاريخية من المناطق المتميزة عمرانيًا، موضحا أنه جار تطوير تلك المنطقة منذ عامين، وجرى الانتهاء من تطوير 300 عمارة بواسطة المحافظة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأضاف "أبو سعدة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية هبة جلال، أن هناك فرصة كبيرة لاستعادة قلب مدينة القاهرة، خاصة أنه يجرى الاستعداد لنقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وكل المباني التي كانت مستغلة في أنشطة لا تتلاءم مع طبيعتها المعمارية سيتم إعادتها للاستفادة منها وخلق مساحات خضراء ومساحات سياحية مختلفة.

وأشار إلى أن تطوير وتوثيق وإعادة الروح للمباني هو جزء من عدة خطوات جار اتخاذها للارتقاء بالشكل العمراني في قلب المدينة، حيث يوجد مشروع موازي يسمى بـ"حكاية شارع"، والتي تحكي عن حكاية الشارع المرتبط بشخصيات وسط البلد ومصر الجديدة وقريبا في الإسكندرية وتباعا في باقي المحافظات، مثل شوارع طلعت حرب وعبد الخالق ثروت وعماد الدين، حيث يتم وضع لوحات لتعريف تلك الشخصيات لتكريمهم، وسيتم إطلاق موقع إلكتروني عقب العيد لتعريق المواطنين بتلك الشخصيات.