حماية الطفل بالقليوبية: الطفلة التي قام والدها بتعذيبها تخضع للعلاج

قالت سلوى ترك، رئيس لجنة حماية الطفل بالقليوبية، أن الطفلة "ب" التي قام والدها إسماعيل حديدة، بتعذيبها وتقييدها بالسلاسل، وإطفاء السجائر في جسدها، بمنطقة عزبة إمام التابعة لمدينة قليوب، تخضع حاليا للعلاج البدني والنفسي على أيدي أطباء مستشفي قليوب العام.

وأضافت "ترك" أن هناك طبيبين نفسيين يقومان بعمل جلسات للطفلة لعلاجها من صدمة التعذيب الذي وقع عليها من أبيها، بسبب الإيذاء الحسي والمعنوي والحرمان من العطف والحنان الذي افتقدته بسبب انفصال الأم عن الأب، وقيام الأب بمعاملتها بقسوة وغلظة، بحجة إتيانها أفعالا منافية للآداب العامة.

أوضحت رئيس لجنة حماية الطفل أنه بعد انتهاء مرحلة العلاج النفسي والبدني للطفله، سيتم إيداعها دار رعاية عمر بن الخطاب بقليوب تنفيذا لقرار النيابة الصادر بشأنها بإيداعها إحدى دور الرعاية.

وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة، قد أعلن عن نجاحه فى إنقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب، بعدما تلقى خط نجدة الطفل (16000) التابع للمجلس بلاغًا من أحد الجيران، والذى طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب، لإغاثة وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا من تعذيب والدها وزوجته، حيث قيدها الأب بسلسلة حديدية بمنور مسكنها، ما أحدث بها إصابات بالغة، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، بسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عن الطفلة وتقديم الدعم اللازم، حيث تمت إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، والذي نسقت مع المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، وكلف نيابة قليوب الجزئية بالتحقيق فى الواقعة.

وبتكليف من النيابة العامة توجهت قوة من الشرطة لمحل سكن الطفلة، وتم العثور عليها مقيدة فى غرفة منعزلة بالمنزل، وعلى جسدها آثار إصابات وجروح، وتم ضبط الأب وزوجته، وتبين أن الأب والأم منفصلين، بينما تقيم الطفلة بصفة مستمرة مع الأب وزوجته.

وأمرت نيابة قليوب برئاسة المستشار أحمد الإمبابي، مدير النيابة وإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بتعذيب طفلته “ب”، 11 عامًا وتقييدها بالسلاسل، وإطفاء السجائر في جسدها