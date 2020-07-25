بالصور.. إنارة ممشى أهل مصر بمدينة الطور تمهيدًا لافتتاحه

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، مساء الجمعة، الأنوار على ممشى أهل مصر استعدادًا لافتتاحه في بداية الشهر المقبل.

وقال أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى إطلاق التيار الكهربائي لإضاءة الممشى بالكامل، كبث تجريبي تمهيدًا لافتتاحه، ومن المقرر أن يستقبل الممشى المواطنين، وزائري المدينة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس المدينة أنه جاري تعظيم الاستفادة من شواطئ المدينة سياحيًا من خلال وضع مخططً فنيً وهندسيً لإقامة ممشى عالمي، سياحي وترفيهي، بطول كيلو و30 متر، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، إضافة إلى تطوير منطقة الكورنيش بطول مسار شاطئ البحر، بداية من الشاطئ العام الجديد حتى قرية الجبيل، مع توفير مشروعات خدمية للشباب متناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب.