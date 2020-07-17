أحمد فايق: إنتاج مصر لقاح لـ كورونا قد يستغرق عامين أو ثلاثة

قال الإعلامي أحمد فايق، إن لقاحي أكسفورد ولقاح مودرنا هما الأفضل فيما يتعلق بتجارب كورونا، حتى الآن، موضحًا أنه سيتم إعلان نتائج المرحلة الأولى التي أجريت على 45 متبرعا والمرحلة الثانية A التي أجريت على 1100 متبرع من لقاح أكسفورد في 20 يوليو الجاري.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن الشهر المقبل سيشهد إعلان بقية نتائج المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، مردفًا: "لقاح أكسفورد سيكون داخل المصانع إذا كانت النتائج جيدة، ليبدأ إنتاجه في شهر سبتمبر، لكنه لن يكون في متناول كل دول العالم".

وأردف أن إنتاج اللقاح لكل دول العالم عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر وربما سنوات، مشيرًا إلى أن 200 مصنع في العالم، تستطيع إنتاج هذا النوع من اللقاحات، حيث إنه لقاح متطور للغاية، مع العلم أن إعداد المصنع أو الآلة أو المعمل يستغرق فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام واحد.

وواصل أنه بالنسبة لعقار مودرنا الأمريكي، فإن نهاية شهر يوليو الجاري، ستجرى تجربة المرحلة الثالثة منه، مشيرًا إلى أن المساحة الزمنية بينه وبين عقار أكسفورد، لصالح العقار البريطاني.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن مصر لديها 4 أمصال في مرحلة ما قبل التجارب السريرية: "وإذا توصلنا إلى اختراع المصل المصري فإن هذا الأمر لن يكون قبل عامين أو 3 أعوام".