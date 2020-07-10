أحمد فايق يعرض "روشتة علمية" للتعامل مع مصابي كورونا داخل المنزل

تحدث الإعلامي أحمد فايق، عن سؤال تلقاه كثيرًا من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماع، وهو خاص بكيفية تعامل الأسرة مع الطفل أو أي فرد من أفراد الأسرة إذا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال فايق خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "الولد بيبقى محتاج حاجات كتير جدًا زي الرعاية والحضن، وممكن يتدمر، ولكن هناك إجابة علمية لهذه الأسئلة، أنه يجب عمل قائمة بأسماء العائلة، واستبعاد زيارة كبار السن منهم، بالإضافة إلى عدم زيارة أصحاب الأمراض المزمنة".

وأضاف الإعلامي أحمد فايق، أنه يجب تحديد أكثر الأشخاص الذين يحبهم الطفل في العائلة، للتعاون معه بعد التعافي من المرض: "حيث يزور الأطفال أقاربهم أو أصدقاءهم الذين يشعرون معهم بالراحة، شرط التأكد من شفائهم".

وتابع: "كما يجب التعامل بصراحة مع الأطفال مع مراعاة عدم إخافتهم، وأن هناك علماء في كل بلاد العالم يعملون على حل هذه المشكلة، ومن ثم لا يجب أن يخافوا أو يشعروا بالاطمئنان بشكل زائد عن اللزوم".

وشدد "فايق"، على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع الأطفال، والتزام الحديث معهم عن بعد، والإبقاء على كل وسائل التهوية داخل المنزل، ومراعاة نظافة الحمام بعد دخول المريض، وتخصيص غرفة مخصصة له، وعدم تداول أدواته التي يستخدمها.