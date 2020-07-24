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محمد رمضان ينشر صورته بصحبة جائزة "أفريما ميوزيك أوورد"

كتب:

محمد عزالدين
11:04 م | الجمعة 24 يوليو 2020
محمد رمضان

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" ممسكًا بجائزة الأفضل جماهيرية في أفريقيا "أفريما ميوزيك أوورد".

وكتب "رمضان" بالإنجليزية معلقا على الصورة: "African Fan’s Favourite Award from AFRIMA Music Awards".

وكان رمضان أدى أغنيته الشهيرة "مافيا" خلال فعاليات الحفل، وأدى الرقصة الشهيرة التى انتشرت بصورة كبيرة مع انتشار الأغنية.

ونشر رمضان فيديو من فعاليات الحفل عبر حسابه بانستجرام، وعلق:"من حفل أفريما ميوزيك أوورد بعد حصولى على جائزة النجم الأكثر جماهيرية في قارة أفريقيا".

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