أديب عن حوادث الغرق: بنحاول نقلل وفيات كورونا بس الناس مصرة تموت

علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث الغرق بشاطئ الصفا بجوار شاطئ النخيل بالإسكندرية، وذلك خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال "أديب": "احنا بنحاول نقلل الوفيات اللي بتحصل بسبب كورونا فيجي الناس تصر وطبعا الأعمار بيد الله عشان محدش ييجي يقولي دي حاجة بتاعت ربنا وطبعا كل حاجة بتاعت ربنا ولكن برضه فيه عقل وأنت بتتحايل على مين ده بحر".

وأضاف: "مفيش حد بيهزر مع البحر ده بحر وعلى فكرة الكام يوم اللي فاتوا سواحل الاسكندرية كلها المية عالية والأمواج شديدة والمية العادية صعب النزول فيها"، متسائلًا: "ليه بنعمل كده عشان تنزل تغطس في الميه وتطلع فحياتك تنتهي".

وشهدت شواطئ النخيل والصفا وبلطيم مصرع عدد من الأشخاص عند نزولهم البحر رغم تعليمات الحكومة باغلاق الشواطئ.