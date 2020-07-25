طعنة تنهي حياة "محمد" بالشرقية.. ووالده: دافع عن فتاة ابتزها شاب بصور

"حسبي الله ونعم الوكيل.. قتلوه بدم بارد.. وذنبه أنه حاول يمنع شاب من ابتزاز فتاة بعدما حصل على صور لها"، بتلك الكلمات بدأ ياسر حافظ، مقيم بقرية كفر سلامة إبراهيم، التابعة لمركز منيا القمح حديثه مع "الوطن"، عن مقتل ابنه "محمد".

وروى "الأب" تفاصيل الواقعة قائلا إنه فوجئ في أواخر شهر رمضان بأحد الأهالي يخبره أن ابنه "محمد" تعدى عليه شابان وأصاباه بجرح طعني وأن حالته خطرة. مشيرا إلى أنه هرول إلى مكان الواقعة ووجد ابنه غارقا في دمائه ونقله وبعض الأهالي إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه توفي متأثر بإصابته.

وأضاف لـ "الوطن" أن ابنه يوم الواقعة كان خرج من المنزل بعد أدائه صلاة العشاء للتوجه إلى صيدلية لشراء أدوية لشقيقته الرضيعة وبعد حصوله على الدواء وقبل عودته إلى المنزل التقى بشخصين وطلب أحدهما منه التوجه معهما لبحث حل لمشكلة. مضيفا أنهما اصطحباه إلى طريق زراعي وفوجئ بـ 3 شباب آخرين وهم "سعيد م س" وشقيقه "أيمن" تتراوح أعمارهما ما بين 18 و20 عاما، وشخص آخر يدعى "محمد ص ع"، حيث قام الثلاثة بالتشاجر معه واعتدى عليه الأخير بسلاح أبيض ما أدى لإصابته بجرح طعني في الصدر ووفاته متأثر بإصابته.

وأوضح "الأب" أنه علم أن سبب المشكلة هي قيام شخص تربطه علاقة صداقة بالمتهمين الثلاثة "سعيد وأيمن ومحمد"، بابتزاز فتاة بصور لها، مشيرا إلى أن الفتاة تربطها صلة قرابة بأحد أصدقاء ابنه ما دفعه للتدخل ومطالبة الشخص "المبتز" بأن يحذف الصور للحفاظ على سمعة الفتاة ومراعاة للأعراف الاجتماعية، إلا أن الشخص "المبتز" رفض ذلك فهدده المجني عليه أنه سيخبر والدها حتى يبحث هو عن حل لتلك المشكلة خاصة أنه من ذوي النفوذ. ومضى قائلا: "استعان الشاب المبتز بأصدقائه الذين تشاجروا مع ابني وقتلوه"، لافتا إلى أن ذلك جاء في أقوال المتهمين أيضا.

وفي السياق نفسه قال مصدر أمني لـ "الوطن"، أن الواقعة حدثت إثر وقوع مشاجرة ولم تبين التحريات حتى الآن مدى صحة ابتزاز الفتاة بالصور من عدمها.

وكانت محكمة جنايات منيا القمح "غرفة المشورة" أمرت بتجديد حبس المتهمين 45 يوما على ذمة التحقيق.

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغا. بمقتل "محمد ي ح" طالب بالصف الثاني الثانوي مقيم بقرية كفر سلامة إبراهيم التابعة لمركز منيا القمح إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر تعدي آخرين قاموا باستدرجه إلى طريق زراعي يربط بين قري بكفر سلامة وبنى حسين وزهرة شرب بدائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة .

وبسؤال أسرة المجني عليه في التحقيقات اتهمت كل من "محمد ص ع" و"سعيد م س" وشقيقه "أيمن"، بارتكاب الواقعة بسبب دفاع المجني عليه عن فتاة تربطها صلة قرابة بأحد أصدقائه بعدما حصل صديق المتهمين على صور لها وشرع في ابتزاز ها .

ألقت الشرطة القبض على الـ 3 متهمين الذين قاموا بالاعتداء على المجني عليه وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وقررت حبس المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة التي قررت حبسهم على ذمة القضية.