رامي جمال يحتفل بعيد ميلاده الـ36: ربنا كرمني بنعم كتير أهمهم مراتي

احتفل الفنان رامي جمال، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعيد ميلاده الـ36 ونشر صورة تجمعه بزوجته.

وقال رامي: "الحمد لله النهاردة بقيت 36 سنة ربنا كرمني فيهم بالستر والحب ونعم كتير أهمهم مراتي اللي بعتبرها شريكتي وصاحبتي وبنتي، نظرتي للحياة كل يوم بتتغير وبقيت بسيب الناس ترتب نفسها في حياتي ومتأكد إن اللي جي كله خير ونجاح وشكرا لكل شخص دعمني فنيا أو نفسيا أنا بحبكم جداً جداً".

كان ألبوم رامي جمال السابق "أنا لوحدي" قد تصدر تريند يوتيوب بجميع أغنيه لفترة طويلة.

وتعاون رامي جمال في ألبومه مع الشعراء تامر حسين، محمد عاطف، جمال الخولي، أحمد المالكي، شادي نور، أحمد عرفان، رقية عبدالعزيز، مصطفى حسن، محمد أبو نعمة، ومع المحلنين: بلال سرور، محمد أنيس، ياسر نور، مدين.

وكان التوزيع الموسيقى لكل من "توما، نادر حمدي، شريف مكاوي، أحمد إبراهيم، أحمد المغربي، وسام عبدالمنعم، كريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن وقدم 9 أغنيات".