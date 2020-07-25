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محمود مسلم

مقتل وإصابة 5 من طالبان في هجوم للقوات الأفغانية شمال البلاد

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(أ.ش.أ)
12:55 م | السبت 25 يوليو 2020
عناصر من حركة طالبان الأفغانية

عناصر من حركة طالبان الأفغانية

أعلن الجيش الأفغاني أن قواته تصدت لهجوم شنه مسلحو حركة طالبان في إقليم فارياب شمال البلاد، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 5 مسلحين ما بين قتيل وجريح.

وذكر الفيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم، أن مجموعة من مسلحي طالبان كانوا يحاولون شن هجوم في محيط منطقة دولت آباد التابعة لإقليم فارياب.

وأضاف الفيلق، أن قوات الأمن شنت هجومًا مضادا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن اثنين من مسلحي الحركة، وإصابة 3 آخرين.

ولم تعلق طالبان على هذه الواقعة حتى الآن.

 

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