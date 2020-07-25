مقتل وإصابة 5 من طالبان في هجوم للقوات الأفغانية شمال البلاد

أعلن الجيش الأفغاني أن قواته تصدت لهجوم شنه مسلحو حركة طالبان في إقليم فارياب شمال البلاد، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 5 مسلحين ما بين قتيل وجريح.

وذكر الفيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم، أن مجموعة من مسلحي طالبان كانوا يحاولون شن هجوم في محيط منطقة دولت آباد التابعة لإقليم فارياب.

وأضاف الفيلق، أن قوات الأمن شنت هجومًا مضادا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن اثنين من مسلحي الحركة، وإصابة 3 آخرين.

ولم تعلق طالبان على هذه الواقعة حتى الآن.