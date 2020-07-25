محافظ القليوبية يتفقد لجان الدبلومات ويوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بنها الثانوية الفندقية.

ورافقه خلال الجولة المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال حجاج رئيس هيئة التامين الصحي بالقليوبية، والمهندس صادق السيد مدير عام التعليم الفني.

واطمأن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات بالمدرسة وتوفير كل المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.

وأشاد بوعي المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، كعدم التكدس والزحام أمام اللجان.

جدير بالذكر أن 51743 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في القليوبية، موزعين على 172 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.