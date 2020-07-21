محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الثانوية ببنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدينة بنها بمدرسة مصطفى كامل التجريبية للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين بالامتحانات لهذا العام.

ويؤدي طلاب القسم العلمي شعبة الرياضيات مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) في آخر يوم في امتحانات الثانوية العامة، حيث تفقد المحافظ اللجان للاطمئنان على تطبيق إجراءات التباعد بين الطلاب والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للجان قبل بدء الامتحان، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة توفير التهوية الجيدة باللجان وجاهزية غرف الكشف والعزل بالمدارس التي تشهد امتحانات لمواجهة أي أحداث أو حالات طارئة، مع التأكيد على تواجد طبيب وزائرة صحية لتوقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل دخولهم مقار اللجان.

وأكد محافظ القليوبية، على التواصل والتنسيق الدائم مع غرفة إدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم.

واطمأن المحافظ على وصول أسئلة الامتحانات وحسن تأمين اللجان، حيث أكد أن هناك تنسيق كامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع أي تزاحم أو تكدس أمام اللجان.