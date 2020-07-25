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محمود مسلم

Apple تضيف Fireball إلى قائمة أفلامها الوثائقية

كتب:

محمد غالب
02:08 م | السبت 25 يوليو 2020
Werner Herzog

Werner Herzog

قررت شركة Apple، إضافة فيلم جديد ضمن قائمة الوثائقيات، بعد شراء حقوق بث أحدث أفلام المخرج الألماني Werner Herzog.

الفيلم الوثائقي اسمه Fireball، وخاص بعلم الفلك، وسيجري عرضه عبر Apple TV Plus.

كتب الفيلم Werner Herzog، وشاركه العالم Clive Oppenheimer في إخراجه. 

والمخرج والكاتب والمنتج Werner Herzog ولد في 5 سبتمبر 1942، في ميونخ بألمانيا، وخلال مسيرته الفنية أخرج أكثر من 70 عملًا، وكتب أكثر من 50 عملًا، بالإضافة إلى اشتراكه في الإنتاج والتمثيل في عدد من الأعمال.

وترشح Werner Herzog لجائزة الأوسكار مرة واحدة في فئة أفضل فيلم وثائقي عن Encounters at the End of the World  عام 2009.

وعرضت منصة Apple TV فيلم "Greyhound"، وهو أحدث أفلام الممثل توم هانكس.

ويلعب "هانكس" في الفيلم، دور قبطان في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.

"Greyhound"، من إخراج آرون شنايدر، وكتب السيناريو له بطله توم هانكس، والمأخوذ عن رواية لـ "C.S. Forester"، وشارك كل من إليزابيث شوي وستيفن جراهام، في بطولة العمل، الذي تخطت تكلفة إنتاجه الـ 50 مليون دولار بحسب موقع IMDB.

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