جنوب سيناء تفتح المحميات لاستقبال السياح غدا

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تقرر فتح المحميات الطبيعية غدًا الأحد، لاستقبال السياح من مختلف جنسيات العالم، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية وممارسة الأنشطة البحرية مثل الغطس.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إرسال خطابات لكافة الجهات المعنية للتنسيق وبدء فتح المحميات اعتبارًا من الغد، بعد السيطرة على فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وتسجيل المحافظة "صفر" إصابات على مدار 9 أيام متتالية.

وأشار إلى أن محميات جنوب سيناء جرى تطويرها بتكلفة تجاوزت 200 مليون جنيه، وإنشاء مناطق انتظار السياح والسيارات بها، إلى جانب دورات مياه صديقة للبيئة، مؤكدًا أن قطاع محميات جنوب سيناء، قام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتزويد المحميات بأجهزة للكشف الحراري، ومواد تعقيم لمنع ظهور أو انتشار الفيروس بين الزوار.

وقال الدكتور محمد قطب مدير قطاع محميات جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من تطوير محمية أبو جالوم التابعة لمدينة دهب، واستمرت أعمال التطوير نحو عام تقريبا.

وأكد مدير قطاع محميات جنوب سيناء، أنه جرى وضع مخطط بالاتفاق مع المجتمع المدني وخبراء البيئة والمهتمين بمجالات الغوص، لوضع أهم النقاط الأساسية في التطوير، وجرى عقد لقاءات عديدة مع كافة الجهات المعنية، لتحديد نقاط التطوير، وتمثلت في استخدام كل المواد الصديقة للبيئة في الأعمال دون الإخلال بالنظام البيئي.

وأشار إلى أن أعمال تطوير محمية أبو جالوم، بلغت تكلفتها نحو 3 ملايين جنيه، وشملت بنية أساسية ومرافق وخدمات، لتستقبل نحو 300 ألف زائر سنويًا من مختلف الجنسيات.

وأضاف: "كما جرى إنشاء مظلات للسيارات، ومظلات للضيوف والسياح ودورات مياه صديقة للبيئة، بوابات تحصيل، وبوابات لأجهزة الأمن وساحات انتظار السيارات، وسلال قمامة، وعلامات إرشادية وتوجيه، وتمهيد المدق المؤدي لمنطقة البلوهول، وتحديد جوانب الطريق، بالإضافة إلى تطوير مناطق جبلية للمشاهدة من فوق الجبال لمساعدة السياح في مشاهدة البلوهول من أعالي الجبال، وإنشاء مدرجات من أحجار البيئة وحديد للسلالم".

وأوضح " قطب" أنه جرى استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التطوير مثل الأخشاب والأحجار والصخور التي تشكل البيئة الموجودة في المحمية بحيث يجري استغلال الثروات الطبيعية الموجودة بها.