البابا تواضروس: إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية 3 أغسطس

أعلن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية في 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

البابا تواضروس: إعادة فتح الكنائس بالقاهرة والإسكندرية 3 أغسطس وسط إجراءات وقائية#eXtranews#كلنا_الجيش_المصري pic.twitter.com/RXnQec5MpP — eXtra news (@Extranewstv) July 25, 2020

وأضاف البابا تواضروس في لقاء خاص على شاشة "إكسترا نيوز" يذاع لاحقا مساء اليوم السبت، أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحى.

وتابع: "لقينا إبراشيات مثلا في مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر تقريبا مفيش إصابات بكورونا، وجينا في القاهرة والإسكندرية قولنا لأ، فأجلناها أسبوعين، لقينا الأرقام لسة متزايدة اللي بتعلنها وزارة الصحة، فقولنا هنمدها لـ3 أغسطس يعني كمان أسبوعين، وقولنا الأرقام في النازل أتمنى يستمر ومع الإجراءات والحرص للمسؤولية الشخصية لكل واحد على 3 أغسطس نقول افتحوا الكنايس بس افتحوها بحساب".