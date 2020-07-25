خبير في الإحصاء: تراجع إصابات ووفيات كورونا بنسبة 29% في الأسبوع الـ23

نشر الدكتور محمود السعيد، أستاذ الإحصاء وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، نتائج التقرير الأسبوعي الثالث والعشرين لتحليل نتائج وبيانات فيروس كورونا المستجد، والذي أكد تراجع الإصابات والوفيات بنسبة 29% مقارنة بنتائج الإصابات والوفيات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي، وهو التقرير الذي يعتمد على تحليل البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.

وأوضح السعيد، في تقريره الأسبوعي، الأرقام المعلنة تشير إلى أن متوسط أعداد الإصابات اليومي انخفض إلى 663 حالة إصابة يوميا بعد أن كان 931 إصابة يوميا خلال الأسبوع الماضي، أما متوسط الوفيات اليومي فقد انخفض إلى 51 وفاة يوميا مقارنة بـ 72 حالة يوميا في الأسبوع الماضي.

كما أشار عميد الكلية، إلى أن تحليل هذه البيانات والإحصاءات هي ضرورة ملحة وذات أهمية كبيرة لمتابعة درجة تفشي الوباء واستشراف موعد انتهاء الأزمة، مشددًا على أن البيانات المعلنة من وزارة الصحة المصرية هي البيانات الوحيدة المتاحة وهي الأصدق لأنها تعبر عن حالات تم إجراء مسحات لها والتأكد من إيجابيتها، وحتى إن كانت لا تمثل جميع أعداد المصابيين الفعليين إلا أنها تعكس ما يحدث في مصر من تراجع أعداد الإصابات والوفيات.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار وتفشي الفيروس، مؤكدًا على أن استمرار انخفاض أعداد الإصابات والوفيات يقع على عاتق كل شخص يتمسك بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي.