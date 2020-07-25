نجاح أطباء "الأقصر العام" في إجراء عملية عظام جديدة لمصاب بكورونا

أعلن مستشفى الأقصر العام المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، اليوم، عن نجاح أطبائه في إجراء العملية الجراحية رقم 22 لمصابي الفيروس حيث تم إجراء عملية عظام DHS جديدة لمصاب وذلك عقب نجاح المستشفى فى الوصول لـ380 حالة شفاء من كورونا.

وأوضح الدكتور خلف عمر، مدير المستشفى، أن الفريق الطبي للعزل تمكن من إجراء عملية تركيب شريحة بالفخذ لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتسمى "عملية DHS"، وتم إجراؤها بمعرفة أخصائي العظام الدكتور محمد بدوي، وطبيب مقيم عظام الدكتور محمد عبد النبي وطبيب تخدير الدكتور مايكل تواضروس، وأخصائي تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي نقيب العلوم الصحية عصمت محمد، وتمريض العمليات عمرو حنفي ومحمود سيد، وكل ذلك تم تحت إشراف الدكتور خلف عمر، وخرج المصاب بعد إجراء العملية بحالة صحية جيدة بعد نجاح العملية.