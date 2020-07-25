فيديو.. عرض أغنية محمد رمضان على شاشة عملاقة بمول دبي: ثقة في الله نجاح
كتب:
محمد متولي
06:25 م | السبت 25 يوليو 2020
نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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وعلق "رمضان" على الفيديو: "دلوقتي على أكبر شاشة في دبي مول.. ثقة في الله نجاح"، كما ظهر في الفيديو عرض إحدى أغنياته عبر الشاشة العملاقة بمول "دبي" بالإمارات العربية المتحدة.