فيديو.. عرض أغنية محمد رمضان على شاشة عملاقة بمول دبي: ثقة في الله نجاح

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "رمضان" على الفيديو: "دلوقتي على أكبر شاشة في دبي مول.. ثقة في الله نجاح"، كما ظهر في الفيديو عرض إحدى أغنياته عبر الشاشة العملاقة بمول "دبي" بالإمارات العربية المتحدة.