عاجل.. أسماء الحركة الداخلية لمديرية أمن البحر الأحمر

صدق اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن البحر الأحمر، على حركة تنقلات ضباط الشرطة بمديرية الأمن، والتي قدمها اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع مدير الأمن والمساعدين.

وشهدت حركة التنقلات الجديدة تولي العميد هشام حافظ، منصب مأمور قسم أول الغردقة، وتعيين العقيد محمد طنطاوي، مفتشا لقطاع تأمين الطرق والأفواج السياحية والسفاري، والعقيد جورج عادل، رئيسا لمباحث المرور، والعقيد محمد عصام، رئيسا لمباحث التموين، والمقدم هيثم أبو السعود، مفتشا لمباحث قسم ثان، والعقيد أحمد شلبي، رئيسا لمباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم خالد مصطفى، رئيسا لمباحث المخدرات، والمقدم هيثم الجرفي، رئيسا لمباحث الترحيلات، والرائد أحمد السويدي، رئيسا لمباحث قسم القصير، والرائد رامي الجندي، رئيسا لمباحث مرسى علم.