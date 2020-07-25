تواضروس: جائحة كورونا جرس إنذار من الله لإيقاظ الإنسان

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يعتبر فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بهذه الصورة جرس إنذار من الله، أو جرس إيقاظ للإنسان، موضحًا أن الدولة بكل مؤسساتها كانت في كامل الانتباه منذ بداية الجائحة، "مكنش فيه تكاسل، مسمعناش كلمة هنبقى نفكر، مفيش الكلام ده أبدًا".

وأضاف "تواضروس"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news"، أنه كان هناك انتباه كامل من القيادة السياسية والحكومة وكل أجهزة الدولة بما فيها وزارة الصحة للتعامل مع الفيروس، موضحًا أن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت في غاية الأهمية، مثل الغلق الجزئي، وغلق الأماكن التي بها تجمعات، بما فيها المساجد والكنائس.

وتابع: "الدولة استغلت كل مواردها الاستغلال الأمثل في أزمة كورونا، بما فيها الأمور الصحية والعلاجية والأدوية، مضافًا اليها الإمكانيات الصحية اللي قدمتها القوات المسلحة، الباكيدج ده كله تكاتف، فيه شيء كبير إن البلد تخرج من الأزمة بأقل خسائر".