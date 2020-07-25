البابا تواضروس عن تأثير كورونا على حياته: حاجات كتير اتغيرت

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، غيرت الكثير في حياته وأنشطته، "حاجات كتير اتغيرت وحاجات كتير اتعدلت، يعني مثلًا المقابلات الشخصية قلت بشكل كبير جدًا، زيارة الكنائس وقفت، الاجتماعات الشخصية وقفت، كان عندي كذا زيارة خارج مصر وداخل مصر وقفوا".

وأضاف "تواضروس"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news"، أنه في يناير الماضي قبل الجائحة كانت هناك زيارة له لأديرة وكنائس سوهاج وأجريت بالفعل وقضى أسبوعًا هناك تقريبًا، "كل ذلك توقف بعد ذلك، مفيش زيارات، مفيش اجتماعات اللي الناس تحضرها ويشفونا ونشوفهم، ابتدينا نلجأ لأمور التكنولوجيا الحديثة".

وتابع: "بدأنا نستخدم البرامج المحادثات زي زووم وفيديو كونفرنس بصفة عامة، عملت لقاءات كثيرة مع بعض البرشيات مع الآباء في مصر وأوروبا، هنعمل مع آباء الاساقفة في أمريكا قريبًا".