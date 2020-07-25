تواضروس: أتلقى مئات الرسائل يوميا عبر الهاتف وأحاول الرد على التساؤلات

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تعاملت وتواصلت مع المواطنين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، من خلال الهاتف والرسائل، مشيرًا إلى أنه كان تلقى مئات الرسائل يوميًا، وأنه كان يحاول بقدر الإمكان الرد على الموضوعات والأسئلة المطروحة.

وأضاف "تواضروس"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news": " فيه تواصل بس طبعًا مش زي قبل كورونا، لو رجعنا للأحوال العادية هيبقى كويس أوي، هتبقى حاجة جيدة، الرجوع هنحس أنه هيبقى تجريبي وخطوة بخطوة عشان ربنا يسهل والامور متدهورش".

وتابع: "حكاية البرامج على الإنترنت أوجدت فرصة جديدة، ما زالت دروس الأحد تقدم للأطفال على النت وعلى التليفزيون، زي قناة كوجي، كما أن مدارس الأحد بقت حاجة مهمة للأطفال، ظهر أهميتها في أثناء أزمة كورونا".