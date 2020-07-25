شعبة الملابس: أكثر من 1500 شركة تشارك في مبادرة "ميغلاش عليك"

قال محمد عبدالسلام رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات، إن هناك أكثر من 1500 شركة ملابس، تشارك في المبادرة الرئاسية "ميغلاش عليك"، حيث اعتمدت المبادرة على شركات الملابس التي تمتلك أفرعا كثيرة.

وأضاف "عبدالسلام"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن جائحة كورونا أثرت سلبيا بشكل كبير على الحياة العامة للمواطنين، كما تأثرت أكبر القطاعات السياحية والصناعية على مستوى العالم، ومنها الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وكل القطاعات المغزية لتلك الأعمال، موضحا أن الملابس ترتبط بالحالة المزاجية للمواطنين، والتي تأثرت جراء جائحة كورونا، وبالتالي تقليل الطلب على الملابس.

وأكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن المنتج المصري لم يستطع منافسة المنتج الأجنبي بسبب أزمات عدة، وحاليا تشجع عدد كبير من المنتجين المصريين في تطوير أدائهم وتحسين معداتهم حتى يكونوا ملاحقين لما يتطلبه السوق المصري: "الناس طورت نفسها كتير في الصناعات المصرية"، مشيرا إلى أن مصر حاليا تمتلك الكثير من المنتجات الرائعة والمنافسة محليا وعالميا، حيث جرى تطوير الصناعات المحلية وصناعة الملابس وغيرها من الصناعات.