تواضروس: لدينا بيانات وأدلة ضد أشخاص يقومون بحملات ممنهجة للإساءة لي

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن هجوم البعض ضده والإساءة إليه عبرمواقع "السوشيال ميديا"، موضحًا أنه لا يجد تبريرًا لما يفعله هؤلاء الأشخاص، "هما بيلزقوا الأمور كلها في بعضها، ويحطوا مواقف معينه وكلمات معينة، يطلعوا كل كلمة أنا بقولها وبعدين يلووا معناها، يقف وراء تلك الحملات أشخاص تعمل على هذا الأمر، وهم منتفعون من ذلك".

وأضاف "تواضروس"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news"، أنه يتابع هذه الأمور، ولديه بيانات وأدلة ضد أشخاص داخل مصر يقومون بحملات ممنجهة للإساءة له، "هما الأغلبية أشخاص داخل مصر، بس فيه برضوا خارج مصر، ممكن الواحد يقدم على رفع قضايا بالطرق القانونية ضد هؤلاء الأشخاص، لكنه لم يقدم على ذلك أبدًا"

وتابع: "مش بلجأ للموضوع ده، منتظر الانسان اللي قائم بده يتوب لنفسه ويرجع لنفسه، عواقب الأمور بعد كده خطيرة للغاية، أحد عيوب السوشيال الميديا في السنوات الأخيرة، أن منحت للإنسان أحساس إنه يملك الدنيا بحالها، رغم أن الإنسان محدود مهما يكون، قال كلمتين، لاقوا حد عملهم شير، حس مشهور هذا الزمان، لا أنفي فيه ناس لهم أغراض خبيثة".