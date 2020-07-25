تواضروس: الحروب خسارة للجميع إلا إذا اقتضت الضرورة الدفاع عن الوطن

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مجلس النواب يُعبر عن الشعب المصري.

وذكر البابا، أن الفضل يرجع للإعلام في توضيح الأمور للمواطنين في جميع الاتجاهات، خصة الحدود الغربية "الصورة واضحة للشعب، الإجراءات اللي اتخذت شوية بشوية، وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي يُبين أن فيه خطوات مدروسة يتم أخذها من أجل الحفاظ على الوطن".

وأضاف "تواضروس"، خلال حواره على شاشة "extra news"، أن تلك الإجراءات اكتملت بالتصويت اللي تم بالإجماع في جلسة سرية في مجلس النواب بالموافقة على إرسال قوات في مهمات قتالية خارج البلاد، وهذا شيء مهم جدًا، فكل خطوة يتم دراستها 100 مرة قبل تنفيذها على أرض الواقع، "نصلي من أجل حفظ البلاد وحفظ العباد".

وتابع: "مش عاوزين نلجأ لحرب، الحروب ديما خسارة لكل الأطراف، مفيش زي الحروب زمان فيه طرف مهزوم وفيه طرف منتصر، هو بصفة عامة خسارة في كل حاجة، خسارة الوقت يضيع في أي حرب، بصفة عامة مش عشان مصر، ولكن يوم ما تقتضي الضرورة للحفاظ على البلد، والقوات المسلحة جاهزة ومستعدة".