تواضروس: هناك كُتب مدسوسة بالأسواق تُدعى زورا أنها مقدسة

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قيام البعض بتوزيع كتب تُدعى أنها "مقدسة" في الأسواق حاليًا، موضحًا أن الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد، تقوم بطبعه هيئة على مستوى العالم هي دار الكتاب المقدس، والتي لها أكثر من 150 فرعًا في العالم من بينها فرع بمصر، والذي يعد من أقدم الفروع.

وأضاف "تواضروس"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news"، أن الورق الذي يتم طباعة الكتاب المقدس عليه مُخصص لذلك فقط، ومُعالج كيميائيًا من أجل أن يعيش 100 عامًا، "لا يوجد في مصر الورق لطبع الكتاب، يتم طبعه أحيانا في الصين أو البرازيل أو في اليابان، اللي في إيدينا وفي مكتبات الكتاب المقدس معروف للناس من خام الورق".

وتابع: "اللي ظهر حديثًا ده كتب ظهرت قبل كده، كتب مدسوسة، في القرون الأولى ظهر إنجيل بطرس، وإنجيل المصريين، وإنجيل الطفولة، يحطوا كلمة إنجيل عشان تجذب القارئ لشراء الكتاب، هذه ليست كتب مقدسة بل مدسوسة، لها أغراض خبيثة، بل ممكن أقول إنها عشان تضرب الوحدة الوطنية المصرية، فأثمن ما عندنا في مصر هو الوحدة الوطنية".

وواصل: " البعض يستغل أي ظرف بأي صورة عشان يضرب الوحدة الوطنية، فدي إحدى الوسائل لضرب الوحدة الوطنية، عشان كده نبهنا عليها وطلعنا بيانات ونشرنا على صفحتنا بيان دار الكتاب المقدس، ووعينا الناس أن الكتب المقدسة هي اللي تصرفها دار الكتاب المقدس".