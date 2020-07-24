أديب عن صعود خطيب آيا صوفيا المنبر بالسيف: "محدش بيسيء للإسلام إلا أردوغان واللي زيه"

استنكر الإعلامي عمرو أديب، صعود خطيب الجمعة اليوم، منبر مسجد آيا صوفيا في تركيا، ممسكًا سيفه.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "ما الرسالة التي يريد أن يبعثها هذا الشخص عن العالم؟! كان من الممكن أن تثمن سياسات أردوغان وعودة الخلافة وغيرها من الأمور، لكن ما فائدة السيف؟!".

وتابع، أن تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد كان رسالة سيئة، مشيرًا إلى أن قطر أو أي دولة إسلامية أخرى مناصرة لأردوغان لم تحضر هذا الافتتاح: "خافوا يظهروا قدام منظر زي ده".

وأردف: "تركيا بلد فيها بيوت دعارة وخمارات وهم أحرار، لكن ماذا أضيف للإسلام وفي يد الخطيب سيف، للأسف المنظر لا يسئ للإسلام والمسلمين إلا أردوغان واللي زيه".

وواصل، أن أردوغان لا يهتم بالإسلام، لكنه مهتم بالانتخابات فقط: "لم يحضر أحد الافتتاح، كل حلفاؤك خانوك حتى تميم، ونسأل أين الغنوشي والقرضاوي؟ لم يحضر أحد".

وأكمل: "محدش عبر أردوغان، ونفسي أفهم ازاي أردوغان يقرأ قرآن وبيركعها ويده ملوثة بالمسلمين يوميًا في العراق وسوريا وليبيا، يده ملطخة بالدماء".